النيابة العامة تتخذ قراراً جديداً في قضية سارق فيلا نانسي عجرم

ميرنا وليد - بيروت - تطورات جديدة طرأت أمس في قضية سارق فيلا ​نانسي عجرم​، فقد وافق القضاء اللبناني على طلب عائلة السارق الذي قتل في فيلا نانسي عجرم، محمد موسى، بتشكيل لجنة لإعادة تشريح الجثة تضم طاقم طبي سوري الى جانب أطباء لبنانيين.

وفي التفاصيل تقدمت أسرة “الموسى” بطلب للنيابة العامة في جبل لبنان بهدف اعادة تشريح الجثة مرة ثانية، واستخراج الرصاصات التي أصابت جسده لان عائلة لا زالت تمتلك شكوك حول الحادثة وتأمل في أن تتوصل الى ايجابات واضحة بالنسبة اليها بعد تشريح الجثمان بوجود طاقم طبي سوري.

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