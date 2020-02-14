هيثم سعيد يطرح "بحبك بقا" لمناسبة عيد الحب-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري ​هيثم سعيد​ أغنية جديدة بعنوان "بحبك بقا" عبر "يوتيوب"، وذلك لمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام.

وكان طرح سعيد خلال الفترة الماضية أكثر من أغنية، هي "يوم 30" والذي كان لافتاً فيها ظهور زوجته عارضة الأزياء كارلا سكاب في الكليب كموديل، وأغنية "زي الملاك" من كلمات محمد عزت، ألحان جوليو وتوزيع حازم السعيد، وأغنية "مسيطر" من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع حازم سعيد.

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