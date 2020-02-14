لجين واسيل عمران تخطفان الاضواء في حفل Bvlgari

كتب امير فتحي في الجمعة 14 فبراير 2020 12:54 مساءً - خطفت الشقيقات الاعلامية لجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل عمران الأضواء بإطلالتهما في حفل Bvlgari الذي أقيم مؤخراً داخل متحف اللوفر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. فقد تزينت أسيل عمران بفستان ملكي باللون الازرق الداكن من المخمل بتصميم اللبناني شربل كرم، حيث أظهر أنوثتها ونعومتها لتخطف الأنظار من شقيقتها لجين التي تزينت بفستان أصفر بكاب، ومن النجمات درة وصبا مبارك وتارا عماد ونادين نسيب نجيم اللاتي حضرن جميعاً نفس الحدث أيضاً. وخلال الحفل استبدلت أسيل عمران عقدها الماسي بعقد آخر من المجموعة الجديدة “جنة” التي احتفلت دار Bvlgari بإطلاقها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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