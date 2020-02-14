عمرو دياب وكاظم وأنغام ينشرون الرومانسية في حفلات "عيد الحب"

حرص عدد كبير من نجوم الطرب في مصر والعالم العربي على مشاركة الجماهير الاحتفال بمناسبة عيد الحب الذي يحتفي به العالم في 14 فبراير من كل عام، كما طرح عدد من المطربين أغنيات رومانسية جديدة، وأحيا آخرون حفلات غنائية ضخمة.



في مقدمة النجوم الذين غنوا فى عيد الحب عمرو دياب "الهضبة" الذي أحيا حفلاً غنائيًا في الكويت، الخميس، وسط حضور جماهيري كبير، بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد "سهران" وقدم عمرو أغلب إنتاجه الجديدة وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.





وفي القاهرة قدمت المطربة السورية أصالة نصري حفلا رائعا على مسرح الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة ونشرت صورا من إطلالتها الجميلة بالحفل وكتبت: "سعادة ما بعدها سعادة عندما أغني في مصر"، وقدمت أصالة مجموعة من أغنياتها الرومانسية ومنها "سامحتك كتير، كبر الشوق، في قربك، سواها قلبي".

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وتألقت الفنانة المصرية "أنغام "في دار الأوبرا المصرية وقدمت حفلا ناجحا بمصاحبة المايسترو هاني فرحات، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، وقدمت أنغام باقة من أجمل أغنياتها مثل "يا ريتك فاهمني، عمري معاك، أكتب لك تعهد، سيدي وصالك، هتمناله الخير".

وتعبيرا عن سعادتها بنجاح الحفل كتبت أنغام عبر حسابها على أنستقرام "أسعدتوني ويارب أكون أسعدتكم.. كل سنة وأنتم طيبين".

وفي السياق اكتفى نجوم آخرون بطرح أغنيات جديدة رومانسية مثل رامي جمال الذي قدم أغنية جديدة بعنوان "بيهم كلهم" عبر موقع يوتيوب، وطرح المطرب الشعبي "حكيم" أيضا أغنية مصورة "قلبي يا ناس" إخراج مازن نيازي، وتأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج.





وتعاون المطرب هشام عباس مع الشاعر أمير طيعمة في أغنية "هي دي" ولاقت استحسانا كبيرا من جانب الجمهور، كما طرح القيصر كاظم الساهر أغنيته الجديدة "آه وآهين"من كلمات وألحان طلال.