بيلي إيليش تطرح أغنية فيلم "جيمس بوند" المنتظر

أطلقت نجمة موسيقى البوب الشابة بيلي إيليش، الخميس، أغنية فيلم جيمس بوند المقبل (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" التي طال انتظارها.

وبثت الأغنية ومدتها 4 دقائق على موقع يوتيوب والعديد من مواقع البث الموسيقي، وهي أغنية مؤلمة عن الخيانة واليأس اشتركت إيليش في تأليفها مع أخيها الأكبر فينياس.

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وإيليش (18 عاماً) هي أصغر فنانة على الإطلاق تكتب وتؤدي أغنية في أحد أفلام جيمس بوند، لتمضي بذلك على خطى نجوم مثل أديل ومادونا وبول مكارتني.

وفيلم "نو تايم تو داي" هو الـ25 في سلسلة أفلام جيمس بوند ويعرض في أبريل/ نيسان، إذ يواصل دانييل كريج لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة وأخيرة.

ومن المقرر أن تؤدي إيليش الأغنية على المسرح للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز بريت الموسيقية بلندن في 18 فبراير/شباط، قبل أن تنطلق في جولة بأمريكا الشمالية في 9 مارس/آذار.