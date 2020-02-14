شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "عيد الحب" تجمع هانى شاكر وريهام عبد الحكيم فى دويتو غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان هانى شاكر "دويتو" غنائى مع المطربة ريهام عبدالحكيم، بعنوان "عيد الحب"، وذلك عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات الشاعر أحمد شتا، وألحان وليد منير، وتوزيع الموسيقى أسامة كمال.

وتقول كلمات الأغنية: "الإحساس بالحب نعمة أنا حاسس بيها.. حاجة تدفى القلب وأنا عايش معانيها.. عيد الحب.. دا أجمل عيد.. إحساس ومشاعر بتزيد".

كما انتهى هانى شاكر من تسجيل أحدث أغنياته التى تحمل اسم "مجروح"، ويتعاون من خلالها مع النجم اللبنانى وليد توفيق الذى يقدم لحن الأغنية، ويعد هذا التعاون هو الأول الذى يجمع النجمين الكبيرين هانى شاكر ووليد توفيق، كما أنها المرة الأولى التى يغنى فيها هانى شاكر باللهجة اللبنانية.

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أغنية "مجروح"، من ألحان النجم وليد توفيق، وكلمات نادين الأسعد، وتوزيع باسم منير، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأنه تم الإنتهاء من تسجيلها.

ويستعد هانى شاكر، لإحياء حفل غنائى كبير ضمن احتفالات عيد الحب، وذلك اليوم الجمعة الموافق 14 فبراير، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يقدم أمير الغناء العربى هانى شاكر العديد من الأغانى المميزة التى يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وأحيا مؤخرا شاكر حفلا غنائيا مع المطربة أنغام فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، وتألق أمير الغناء بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية التى أشعلت أجواء المسرح طوال الحفل، منها "أنا قلبى ليك" و"على الضحكاية" و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى" و" لسة بتسألى"، و"متهدديش" و"طاير يا هوى" و"بلدى" و"مسا النور والهنا".. بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح للعندليب وغيرها .