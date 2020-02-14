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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يعرض 15 من أفلام "العرض الأول" والان مع تفاصيل الخبر
وصرحت عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن هناك تغطية إعلامية أجنبية كبيرة للدورة التاسعة وهي دورة مئوية "فريد شوقي" بحضور عدد كبير من القنوات التليفزيونية المصريةوالعربية والدولية ووكالات الأنباء العالمية وأن قناتي TV5 MONDE EUROPE & TV5 MONDE MAGHREB ORIENT سوف يعرضون بناء على اتفاق رسمي معهم برومو المهرجان المميز اخراج شريف مندور وموسيقي تامر كروان لعدد (104) مرة فيما يعد إنجازا وترويجا للمهرجان وللسياحة في مصر ومدينة الأقصر وهو أحد الأدوار الهامة للمهرجان بجانبالبعد السينمائي والثقافي والاقتصادي والتنموي .
ويقام المهرجان في الفترة من 6 مارس الي 12 مارس 2020 بمدينة الأقصر ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارة الثقافة ، الخارجية ، السياحة ، الشباب والرياضة ، البنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .
15 فيلم عرض إفريقي وعالمي أول في مهرجان الأقصر للسينما الافريقية (2)
15 فيلم عرض إفريقي وعالمي أول في مهرجان الأقصر للسينما الافريقية
فريد شوقى (1)
فريد شوقى (2)
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