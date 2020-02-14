شاهد.. انجي علي تمطر حسين فهمي بالقبلات!

كتب امير فتحي في الجمعة 14 فبراير 2020 11:55 صباحاً - استضافت المذيعة إنجي علي الفنان القدير حسين فهمي وذلك في برنامجها “أسرار النجوم” الذي يذاع عبر إذاعة “نجوم أف أم”.
وقد شاركت انجي علي متابعيها بمقاطع فيديو من كواليس الحلقة عبر حسابها على انستغرام ظهرت أثناء استقبالها لفهمي لحظة وصوله إلى الإذاعة وتعبيرها عن سعادتها لاستضافتها له في حلقة عيد الحب.
كما نشرت فيديو وهي تضع عدد من القبل على خده، ووضعت تعليقا عليه شكل قلب تعبيرا منها عن حبها الكبير له.
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