شاهد.. محمد رمضان يسخر من حملة مقاطعته: “هدومي اتقطعت فالشارع”

كتب امير فتحي في الجمعة 14 فبراير 2020 11:55 صباحاً - سخر الفنان المصري محمد رمضان من حملة مقاطعته التي اطلقها البعض بسبب أزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف عن العمل مدى الحياة، وطريقة تعامله مع الأزمة.
فقد نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر أظهر احتشاد عدد كبير من الجمهور حول سيارته في احد المناطق المصرية.
وكتب محمد رمضان ساخرا: “الحمد لله #قاطعوا_محمد_رمضان تريند رقم واحد .. وانا فعلاً هدومي اتقطعت فالشارع”.
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