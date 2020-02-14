محمد عساف ونوال الكويتية وبلقيس نجوم حفل "صناع الأمل" بدبي

تقام فعاليات حفل المبادرة الثالثة "صناع الأمل" لتكريم أصحاب العطاء والمساهمات الإنسانية الملهمة على مستوى الوطن العربي الخميس 20 فبراير/‏شباط الجاري، على مسرح "كوكا كولا أرينا - سيتي ووك" بدبي.



ويمثل حفل "صناع الأمل" في هذه الدورة تجربة إنسانية وترفيهية فريدة من نوعها، ويتضمن عدة فقرات متنوعة تمتد لـ4 ساعات، وتشتمل على العروض الترفيهية، والفعاليات الخيرية، والفقرات الغنائية التي يشارك فيها الفنانون نوال الكويتية وبلقيس ومحمد عساف بباقة من أجمل أغانيهم.

كما يضم الحفل عملا فنيا هو الأضخم من نوعه عربياً، بمشاركة 50 فنانا من العالم، وسوف يتم عرض الأغنية الملحمية "صناع الأمل" التي تحاكي في تصميمها وحجم المشاركات القياسية فيها من الفنانين مبادرات فنية عالمية داعمة لقضايا إنسانية كبرى حفّزت الأفراد والمؤسسات على المساهمة في دعم برامج ومبادرات ومشاريع خيرية.

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وأعلنت الجهة المنظمة أنه سيتم التعريف بقصص "صناع الأمل" الخمسة الذين وصلوا للنهائيات خلال الحفل، وسيتم استفتاء رأي الجمهور لاختيار الفائز بلقب صانع الأمل لهذه الدورة.

ويشهد الحفل تكريم البروفيسور المصري مجدي يعقوب لمجمل إنجازاته الطبية والعلمية والإنسانية خلال مسيرته التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.

ويعد الدكتور مجدي يعقوب، أشهر أطباء القلب في العالم، ولقّبته الصحافة العالمية بملك القلوب، عرفاناً بمكانته العالمية في تطوير علم جراحة القلب، كما سيتم تخصيص ريع تذاكر الحفل لدعم مشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر.



