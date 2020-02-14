هكذا طلب أحمد جمال يد حبيبته للزواج في عيد الحب

بمناسبة عيد الحب، أطلق الفنان احمد جمال أغنية جديدة بعنوان “كل سنة وانت طيب” كلمات نور الدين البنداري، الحان احمد جمال وتوزيع جيزو.

الأغنية صورها “جمال” في لبنان تحت ادارة المخرج ريشا سركيس الذي وضع فكرة لافتة ضمن إطار رومانسي تتناسب مع أجواء العيد.

يظهر احمد في البداية وهو يعمل على مفاجأة لحبيبته، إلا ان عدة مشاكل طريفة تواجهه خلال الطريق وعند وصوله الى المركز التجاري حمل يافطة كتب عليها “كل سنة وانت طيب”، حيث كان بانتظار حبيبته التي وصلت الى المركز ومظاهر السعادة على وجهها عند رؤيته وعندما اقتربت منه جثى “جمال” على ركبته وطلب يدها للزواج.

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يقول مطلع الأغنية: دورت انا على هدية اجيبهالك/مالقتش حاجة في مقامك/حتى الاغاني مش عارف اكتبهالك/مكسوف كلامي قدامك/كل سنة وانت طيب يا قمر يا طيب

نذكر ان أحمد جمال كان قد طرح في ديسمبر الفائت آخر أغانيه التي صورها على طريقة الفيديو كليب بعنوان “قصاد عيوني” من ألبومه الجديد، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أمير محروس، ومن إخراج شريف فرنسيس.