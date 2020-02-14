حسين فهمي: بحب الستات وبدلعهم.. وهذا ما قاله عن زوجاته ووالدته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري حسين فهمي، طبيعة العلاقة التي تجمعه بزوجاته وأبنائه حاليًا في ظل الانفصال عنهم، موضحًا أن علاقته بأبنائه جيدة ولا تحمل أي إهانات، وأردف قائلًا: "تجمعني علاقة حب شديدة بين أبنائي محمود ونائلة ومنة وعمري ما ضربتهم وموجهتش إهانة ليهم".

وأضاف حسين فهمي، في تصريحات إذاعية ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية المصرية إنجي علي عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، أنه قام بتربية أبنائه بطريقة ليبرالية وكان كل منهم يدلي برأيه مهما كان هذا الرأي، مشددًا على أنه لم يفرض عليهم رأيه في أي وقت وكان يشعر أنهم جزء منه.

وتحدث قائلًا: "ابني محمود ونائلة من زوجتي السابقة نادية، ومنة بنتي من ميرفت أمين، وعلاقتي بزوجتي السابقتين مليئة بالتحضر والمدنية".

وعن المرأة في حياته بشكل عام، قال حسين فهمي: "طبعًا بحب الستات دي مفيهاش سؤال وبحب الفلانتين عشان بحب الحب والحياة والناس وكل أيامي فالنتين وبحب أدلع الستات".

وأكد "فهمي" أن أكثر النجمات اللاتي بهرنه وجعلته يعشق السينما كانت الفنانة ليلى مراد مضيفًا: "خلال رحلتي رأيتها واتهبلت لما شوفتها وقبلت يديها وقلت لها حبيت السينما بسببك، والفنانات كلهم كانوا رائعين ومقدرش اشتغل مع واحدة ومحبهاش كل واحدة لها شخصيتها طبعًا".

ونصح حسين فهمي جمهوره تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الحب فقال: "أقول لكل الناس حبوا بعض ليه الكره والغيرة إحساسي بعدم وجود الزمن لا تشعرني بكبر السن، لأنني متصالح دائمًا مع نفسي وراضي ولدي إشباع ذاتي".

وعن علاقته بوالدته قال حسين فهمي إنه أحب والدته كثيرًا لأنها كانت سيدة مختلفة عن سيدات كثيرات، ووصفها بالمثقفة الدارسة التي علمته كيف يعلم نفسه، مضيفا: "والدتي دي سيدة مجتمع بالمعنى الصحيح وكانت إحدى مؤسسات جمعية تحسين الصحة ومشوهي الحرب".

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واستطرد قائلًا: "هذه الجمعية كونتها الأميرات بعد حرب 48 وكانت ضابطًا في الجيش برتبة (يوسباشي) وخالتي كانت برتبة (صاغ) واحترمتها وأحببتها جدًا لأنها ثقفتنا وكانت مثلى الأعلى طوال عمرها".

وأكد أن السيدات وللأسف تغيرن هذه الأيام عن الماضي والعقلية أيضًا تغيرت والثقافة لم تعد بذات المستوى حتى أصبح هناك اهتمام أقل بالثقافة ووصلنا إلى نتائج تغيرات حدثت في المجتمع وأصبح هناك فترة نشعر بوجود انتقاد وتريقة للإنسان المثقف وحتى في أعمالنا وكأنها سُبة وسادت لفترة ونتج عنها عدم اهتمام بالثقافة".

وأشار إلى أن هناك نظرة دونية للمرأة غم أن هذا شيء مؤسف لأنها جزء أساسي وأصيل في المجتمع، إلا أن هذه النظرة نظرة قادمة إلينا من مناطق أخرى، مستشهدًا بأن مصر كان بها ملكات حكمنها لأعوام كثيرة وكانت للمرأة في ثورة 1919 مكانتها ووضعها في المجتمع، وحاليًا قد تقهقر دورها وأصبح هناك عدم اكتراث بوجودها أو تعليمها أو تثقيفها.

وللفنان المصري حسين فهمي 6 زيجات سابقة وكانت الأولى من سيدة تُدعى نادية وأنجب منها اثنين هما "محمود ونائلة"، وكانت الزيجة الثانية من النجمة ميرفت أمين، وانفصلا، فيما تزوج للمرة الثالثة من ابنة أحد السفراء السابقين وتُدعى "نينا" ولم يستمر معها طويلًا.

وتزوج حسين فهمي للمرة الرابعة من إحدى كبيرات خبراء الكمبيوتر وهي هالة فتحي، كما أعلن عن زواجه للمرة الخامسة من الفنانة لقاء سويدان، بعدما ارتبطا عاطفيًا في مسرحية "أهلًا يا بكوات"، وتعتبر الزوجة السادسة في حياة "ملك الشقاوة" هي رنا القصيبي وظلّ زواجهما 3 أعوام وانتهى بالخلع.

يُذكر أن الفنان المصري حسين فهمي تزوج للمرة السابقة من سيدة لم يتم الكشف عن هويتها ولكنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بالدورة الماضية.