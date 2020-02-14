محمد رمضان والطيار.. قرار جديد بحق الثاني ومشاهير يهاجمون الأول! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

عادت أزمة الطيار المصري المفصول أشرف أبو اليسر مع الفنان محمد رمضان إلى الأضواء بقوة وأصبحت حديث الجهور ووسائل الإعلام رغم أنها حدثت في شهر سبتمبر 2019.

وكان بدايتها بعدما دخل محمد رمضان إلى قمرة الطائرة أثناء توجهه إلى السعودية لإحياء حفلة غنائية، والتقط صورا وفيديو مع الطيار أشرف لكن الأخير تم معاقبته وفصله من وظيفته من قبل سلطة الطيران المدني المصري.

وجددت سلطة الطيران تأكيد عقوبتها بحق الطيار مساء الخميس مشددة على أن الإجراء الذي تم اتخاذه لا رجعة فيه كونه يأتي من باب الحرص على إجراءات السلامة والأمان التي تلتزم بها السلطة وشركات الطيران أمام الركاب بجميع فئاتهم.

وأوضحت أن القرار يأتي من منطلق التزام وزارة الطيران المدني والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوي والتي تضع إجراءات السلامة الجوية في مقدمة أولوياتها.

وكان رمضان وعد بأن يقف مع الطيار ويساعده بسبب الإجراء التي تم اتخاذه بحق الثاني، لكن بعد مرور هذه الأشهر لم يحدث أي جديد ليخرج أبو اليسر ويعلن أن الفنان قد دمره وخدعه ولم يساعده كما قال من قبل.

وبدأت الاتهامات تتبادل بين الطريفين فيما انقسم الجمهور ما بين مؤيد لأحدهما ومعترض على الآخر، لكن الأغلب كان في صف الطيار، كما أن عددا من المشاهير وقفوا إلى جانب أبو اليسر أيضًا في محنته وطالبوا الفنان بتنفيذ وعده الذي قطعه لصالح الطيار.

لكن أكثر ما استفز المتابعين والمشاهير هو عندما قام محمد رمضان بنشر مقطع فيديو يظهر من خلاله داخل غرفة عمليات، إذ تُجرى له عملية جراحية في مشهد تمثيلي.

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وعلق على ذلك الموقف قائلا، "الدكتور الذي صورني، أوقفوه عن العمل مدى الحياة"، في إشارة ساخرة لأزمته مع أبو اليسر.

وبعد تعاطف الجمهور مع أبو اليسر، ومطالبة رمضان بمساعدته في حل الأزمة، نشر رمضان فيديو، أوضح من خلاله أنه طلب من الطيار إرسال السيرة الذاتية الخاصة به لتعيينه في شركة طيران إماراتية خاصة، كما أسند إلى مدير الماليات الخاص به التفاوض مع محامي أبو اليسر لحل الأزمة.

وأكد رمضان أن محامي الطيار طلب مبلغ بقيمة 9.5 ملايين جنيه مصري (ما يعادل 600 ألف دولار أميركي)، وذلك تعويضا عن راتب ثلاث سنوات، وهي المدة المتبقية للطيار قبل تقاعده، ومكافأة نهاية الخدمة التي حرم منها بسبب الأزمة، لكن الطيار نفى بشدة أنه طلب هذا المبلغ.

واعتقد رمضان من خلال الفيديو أن يكسب تعاطف الجمهور معه، لكنه تلقى تعليقات داعمة للطيار، ومؤكدة أن المبلغ لا يمثل سوى الحد الأدنى من حق أبو اليسر الذي فقد عمله، ولحقت به سمعة سيئة، مما دفع رمضان إلى حذف الفيديو.

عاد الفنان المصري مجددًا وقدم دليل براءته من اتهامات ومزاعم الكابتن الطيار أشرف أبو اليسر، وذلك ردا على ما أورده خلال اليومين الماضيين من اتهامات لرمضان بالخداع بأنه سيلتقط صورة للذكرى وليس فيديو.

ونشر محمد رمضان فيديو على حسابه في "تويتر"، ظهر فيه وهو يجلس على كرسي مساعد قائد الطائرة، ودار حوار مع الطيار قال فيه محمد رمضان لمن يقوم بالتصوير: "صوّر الكابتن بقى"، فرد الطيار أشرف قائلا: "لأ إحنا نتصور سوا".

وأضاف الطيار أشرف في المقطع موجها حديثه للفنان محمد رمضان: "هنا مفيش حكومة أنا الحكومة"، فضحك الفنان المصري على حديثه وتبادلا الأمر بطريقة كوميدية.