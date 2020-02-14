الجمهور يتعاطف مع الطيار أشرف بـ "قاطعوا محمد رمضان".. كيف ردّ الأخير؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبدى عدد كبير من الجمهور تعاطفهم مع الطيار المصري المفصول أشرف أبو اليسر بعد أزمته مع الفنان المصري محمد رمضان، الذي دخل إلى قمرة الطائرة أثناء توجهه إلى السعودية لإحياء حفل غنائي هناك، وجاء تعاطف الجمهور بهاشتاغ قاطعوا محمد رمضان نتيجة خروج الفنان المصري عن صمته ونشر فيديو يدين الطيار المفصول.

وارتفع وسم #قاطعوا_محمد_رمضان إلى قائمة صدارة التريند في ظل إبداء الكثيرين بآرائهم حول تسبب محمد رمضان في أزمة جديدة جعلت سلطة الطيران المدني المصري تُنهي أمر الطيار المفصول ببيان قالت فيه إنها لم تتأثر بتعاطف الجمهور مع الطيار أو مناشدات محمد رمضان لرفع العقوبة عنه وأن الإجراء الذي تم اتخاذه لا رجعة فيه كونه لأنه يأتي من باب الحرص على إجراءات السلامة والأمان التي تلتزم بها السلطة وشركات الطيران أمام الركاب بجميع فئاتهم.

وتصدر وسم #قاطعوا_محمد_رمضان قائمة الأكثر تداولًا في مصر وتفاعل مغردو "تويتر" معه حيث ترك الجمهور رسائل وجهوا فيها انتقادات للفنان واتهموه بأنه السبب وراء انتشار الفساد الأخلاقي في المجتمع المصري إضافة إلى البلطجة والكلمات التي لا تتوافق مع طبيعة المجتمع بسبب أنه أوردها في أعماله الفنية.

وقال مغرد، "#قاطعوا_محمد_رمضان أستاذ في البلطجة والمافيا وتعليم الناس الخروج عن القانون هكذا هي فوبيا الغرور والجنون اوقف هذا البلطجي"، وأضا فآخر قائلًا: "انت كده نمبر 1 في ايه بقي ! لابس كومبليزون وطالع تهز ومصدق نفسك انك راجل وفنان كمان #قاطعوا_محمد_رمضان".

وترك مغردون آخرون تعليقات جاء فيها: "من أفسد الأخلاق في مجتمع انهار من قلة الاخلاق #قاطعوا_محمد_رمضان"، و"كفاية انحدار وسوء أخلاق وكذب وفجور في شباب خبرته قليله وبيقلد وخلاص وفاكرين إنه قدوة للأسف رحموا شبابنا من كمية التدني دي ويا ريت يكون في جهة مسئولة عن سلوكيات الفنان ويتم ايقافه ويكون عبرة لغيره وبعدين عاوزين نعرف ايه موهبته بالظبط؟؟!! #قاطعوا_محمد_رمضان".

وطالبه مغرد بالاعتذار فقال: "ناس كتير من اللي بيتكلموا في الهاشتاج ده هما مش ضد نجاح محمد رمضان ولا ضده كممثل هما ضد افعاله بس مش اكتر .. يعني الناس مش ضدك الناس عايزك احسن .. ياريت ده اللي يوصل لاستاذ محمد رمضان و لازم برضو يعرف ان كلنا بنغلط بس لازم يبقى عندنا ثقافة الاعتذار #قاطعوا_محمد_رمضان".

من جانبه غردّ محمد رمضان عبر هاشتاغ #قاطعوا_محمد_رمضان أيضًا ولكنه ردّ على من شاركوا فيه وطالبوا بمقاطعته وذلك في موقف استفزازي آخر منه للجمهور، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، وهو في طريقه لتصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني المقبل "البرنس".

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وأرفق محمد رمضان تعليقًا قال فيه: "#قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز الـ 2 مليار و450 مليون مشاهدة في وقت قياسي #رقم_واحد ده إرادة ربنا مش إرادة تويتر".

وكان قد قدّم محمد رمضان، دليل براءته من اتهامات ومزاعم الكابتن طيار المصري أشرف أبو اليسر، الذي تم فصله من عمله في مهنة الطيران نهائيًا ومدى الحياة، وذلك ردًا على ما أورده الطيار أشرف خلال اليومين الماضيين من اتهامات للفنان محمد رمضان بالخداع بأنه سيلتقط صورة للذكرى وليس فيديو.

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو على حسابه عبر موقع "تويتر"، ظهر فيه وهو يجلس على كرسي مساعد قائد الطائرة، ودار حوار مع الطيار قال فيه الفنان النصري لمن يقوم بالتصوير: "صوّر الكابتن بقى"، فرد الطيار أشرف قائلًا: "لأ إحنا نتصور سوا".

وأضاف الطيار أشرف في المقطع موجهًا حديثه للفنان محمد رمضان: "هنا مفيش حكومة أنا الحكومة"، فضحك الفنان المصري على حديثه وتبادلوا الأمر بطريقة كوميدية.

وأرفق محمد رمضان تعليقًا على مقطع الفيديو نفى فيه عن نفسه الكذب موضحًا أنه لم يعرف قوانين الطيران المدني كي يخترقها إضافة إلى أن الطيار لم يمنعه من الدخول للتصوير كما أنه على علم بأن ما يتم تصويره هو "فيديو" وليس صورة مشددًا على أنه ورغم ذلك لن يتخلى عنه وأعرب عن ثقته في أن سلطة الطيران المدني المصري ستلغي العقوبة ليعود إلى عمله.

وقال محمد رمضان: "أنا مكدبتش لما قولت إن الكابتن عارف ان في فيديو بيتصور، وأنا معرفش قوانين الطيران المدني ولو حضرته قالي ممنوع الدخول مكنتش هزعل، ومع ذلك قسمًا بالله لم ولن أتخلى عنه وربنا وحده يعلم بذلك وأنا واثق في عدل ورحمة ربنا ثم سلطة الطيران المدني، إن شاء الله هتلغي العقوبة ويرجع عمله".