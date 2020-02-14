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أنغام بعد حفل عيد الحب فى الأوبرا: "أسعدتونى ويارب أكون أسعدتكم".. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة أنغام عن سعادتها بالحفل الغنائى، الذى أحيته على المسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو هانى فرحات، ضمن حفلات عيد الحب، بحضور نجوم الفن والرياضة، حيث رفع الحفل لافتة كامل العدد، وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "أسعدتونى ويارب أكون أسعدتكم، كل سنة وأنتم طيبين".

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وبدأت أنغام الحفل بأغنية "بحبك وحشتينى"، ثم قدمت بعدها أغنيات "حالة خاصة جداً"، "لو أعيش معاك"، "أساميك الكتيرة" و"ياريتك فاهمنى"، "حبايبنا"، "بتوصفنى"، "هدنة"، "بقول نسياك"، "مطمنة"، "عايشة حالة"، "فنجان النسيان"، "أنا ساندة عليك"، "عمرى معاك"، "نزوة"، "بعتلى نظرة"، "بتحبها ولا"، "قلبك وقلبى معى"، "عرفها بيا"، "حتة ناقصة"، "أكتبلك تعهد" و"هتمناله الخير"، واختتمت الحفل بأغنية "سيدى وصالك".

من ناحية أخرى، تواصل ”الخليج 365”، مع المطربة أنغام بعد ما كشفت فى حفلها الذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب، عن حالتها الصحية، وأنها مصابة بمرض مزعج فى الجيوب الأنفية، موضحة طبيعة هذا المرض وقالت: "أنا عندى حساسية ضد الروايح والأتربة بتقفللى الجيوب الأنفية فبلاش تبشروا عليا بحاجة وحشة.. الحساسية دى وقت ما بتجيلى مش بتخلينى أعرف أغنى.. وبتيجى بين المواسم.. قبل كدا اتقال إن عندى مرض السرطان ودلوقتى مرض غامض والنبى بلاش تبشروا عليا.. كل الموضوع إنه حساسية فى مناخيرى بتزعجنى".

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وكانت أنغام قد أعلنت أنها منذ سنوات طويلة كانت تنتقد حرق قش الأرز وما ينتج عنه من سحابة سوداء تؤثر على جهازها التنفسى وبالتالى صوتها.

 

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وجاء إعلان أنغام لتلك الحالة المرضية توضيحا لعدم ردها على الجمهور الذى يشيد بها بصيحات عالية داخل المسرح، حيث كانت تفضل عدم الرد على الجمهور، حتى لا ينكشف أمرها لكنها فضلت أن تعلن عن السبب وتنتهز الفرصة لشكى المايسترو هانى فرحات وأعضاء الفرقة الموسيقية المصاحبة لها على المسرح.

 

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