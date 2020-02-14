شكرا لقرائتكم خبر عن "خيط حرير" مسلسل مى عز الدين فى رمضان المقبل برعاية إبراهيم فخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنافس النجمة مى عز الدين فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "خيط حرير"، من إنتاج شركة سينرجى، ويتولى إخراجه إبراهيم فخر، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وتدور أحداثه في إطار إجتماعى رومانسى، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الأسبوع المقبل فى الديكورات التى يقوم بمعاينتها مخرج العمل وبعد الانتهاء من تعاقدات باقى الأبطال الذين يشاركون مى فى بطولة العمل.

وكانت آخر أعمال مى عز الدين مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى السباق الرمضانى المقبل للمخرج أكرم فريد وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

يشار إلى أن مى عز الدين ظهرت في فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى كضيفة شرف فى نهاية الفيلم، الذى عرض يوم 25 ديسمبر الماضى بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.