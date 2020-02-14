خاص| نجلاء بدر عن رمضان 2020: لهذا رفضت "البرنس" في بدايته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

قالت الفنانة نجلاء بدر إنها سعيدة لظهورها في مسلسلين خلال موسم رمضان المقبل.

وفي تصريح لمصراوي، قالت بدر إن مسلسل "البرنس" عُرض عليها مع أول حلقتين منه، فلم تلمس الدور واعتذرت، قبل محادثات دارت بينها وبين بطل العمل محمد رمضان، ومخرجه محمد سامي، اللذان أقنعاها بعد كتابة حلقات أخرى من العمل.

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وقد وافقت بدر أيضًا عن المشاركة في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، وقالت إنه عمل شعبي يناقش الحياة بداية من عام ١٩٠٠، موضحةً أنه مسلسل يتميز بالعمق، وأنها قرأت كثيرًا عن هذه الفترة، وبحثت عبر الإنترنت، وتناقشت كثيرًا مع مخرج ومؤلف العمل.

أما مسلسل "البرنس"، فاعتذرت بدر عن كشف أيًا من تفاصيله سوى أنها ستجسد دور زوجة محمد رمضان ولديها ابنان.

يشارك محمد رمضان ونجلاء بدر بطولة "البرنس" روجينا ونور اللبنانية، وهو عمل من تأليف وإخراج محمد سامي، يمثل التعاون الثاني بين رمضان وبدر، بعد مسلسل "احنا الطلبة". أما مسلسل "الفتوة" فتشارك في بطولته مي عمر، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.​