أغينة شهيرة لعمرو دياب كتبت لعامر.. أبرز تصريحات بنات عامر منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" بنات الفنان عامر منيب (مريم - زينة - نور" وزوجته السيدة إيمان الألفى للحديث عن الفنان الراحل، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما ورد في الحلقة.

- أغنية "العالم الله"، التي غناها عمرو دياب، كانت في الأصل مكتوبة لزينة الأبنة الوسطى للراحل عامر منيب.

- عمرو مصطفى كتب أغنية العالم الله كبمات مختلفة وهي "مبروك يا عامر منيب بنتك زينة يحرسها الله"، ولكن تغيرت الكلمات وغناها عمرو دياب "العالم الله".

- عامر منيب ترك بناته مريم وزينة ونور وهن (14- 12 - 8 ) سنوات.

- زينة الابنة الوسطى لعامر منيب، كانت تبكي عند خرزج لاحياء أي حفلة، وكان عامر منيب يرتدي الروب لاقناعها أنه لن يخرج، وبعد نومها يخرج لحفلته.

- إيمان الألفى زوجة الفنان الراحل عامر منيب هي صاحبة فكرة ديو "عامل إيه في حياتك" التي قدمتها مريم ووالدها، وحققت نجاحا كبيرا.

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- إيمان الألفى زوجة الفنان الراحل عامر منيب: فى بداية التفكير في "ديو الأغنية" كان الأمر مقتصرًا على الأهل والأصدقاء، ولم يكن متوقعًا نهائيًا النجاح الكبير للأغنية بهذا الشكل الكبير، وآخر طموحنا كان أن تذاع الأغنية على الـFM.

- مريم منيب: من صغري كان حلمي الغناء مع بابا عامر منيب.

حلقة منى الشاذلي

العالم الله