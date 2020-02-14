محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" بنات الفنان عامر منيب (مريم - زينة - نور" وزوجته السيدة إيمان الألفى للحديث عن الفنان الراحل، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما ورد في الحلقة.
- أغنية "العالم الله"، التي غناها عمرو دياب، كانت في الأصل مكتوبة لزينة الأبنة الوسطى للراحل عامر منيب.
- عمرو مصطفى كتب أغنية العالم الله كبمات مختلفة وهي "مبروك يا عامر منيب بنتك زينة يحرسها الله"، ولكن تغيرت الكلمات وغناها عمرو دياب "العالم الله".
- عامر منيب ترك بناته مريم وزينة ونور وهن (14- 12 - 8 ) سنوات.
- زينة الابنة الوسطى لعامر منيب، كانت تبكي عند خرزج لاحياء أي حفلة، وكان عامر منيب يرتدي الروب لاقناعها أنه لن يخرج، وبعد نومها يخرج لحفلته.
- إيمان الألفى زوجة الفنان الراحل عامر منيب هي صاحبة فكرة ديو "عامل إيه في حياتك" التي قدمتها مريم ووالدها، وحققت نجاحا كبيرا.
- إيمان الألفى زوجة الفنان الراحل عامر منيب: فى بداية التفكير في "ديو الأغنية" كان الأمر مقتصرًا على الأهل والأصدقاء، ولم يكن متوقعًا نهائيًا النجاح الكبير للأغنية بهذا الشكل الكبير، وآخر طموحنا كان أن تذاع الأغنية على الـFM.
- مريم منيب: من صغري كان حلمي الغناء مع بابا عامر منيب.
حلقة منى الشاذلي
العالم الله
كانت هذه تفاصيل خبر أغينة شهيرة لعمرو دياب كتبت لعامر.. أبرز تصريحات بنات عامر منيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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