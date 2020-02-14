والدة حسين فهمي كانت ضابطاً بالجيش وما علاقتها بالأسرة الملكية البريطانية؟

ميرنا وليد - بيروت - تكلم الممثل المصري ​حسين فهمي​ عن والدته خلال لقاء إذاعي وقال انه كان يحبها كثيرا خصوصا انها كانت مختلفة جدا عن النساء في عصرها.

وتابع فهمي حديثه عن والدته وأشار الى انها كانت مثقفة جدًا، وعلمته أن يسعى دائمًا الى تثقيف نفسه عبر القراءة والبحث الدائم كونها إحدى سيدات المجتمع. وشاركت والدة حسين فهمي حسب حديثه في تأسيس جمعية تحسين الصحة وجمعيات أخرى أنشأتها بمساعدة أميرات الأسرة الملكية البريطانية بعد حرب الـ 48، وان علاقتها بهن كانت وطيدة كونها ضابطًا بالجيش، وحاصلة على رتبة " يوزباشي ".

حديثه جاء ضمن برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"

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