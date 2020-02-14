خمنوا من هو هذا الطفل الذي أصبح ممثلاً تركياً شهيراً

ميرنا وليد - بيروت - صور خاصة من طفولته، نشرتها مجلة "هالو" بنسختها المكسيكية، تضمنت مراحلة عمرية مختلفة مع والدته ضمن تقرير أعدته عن الممثل الذي اعتبرته المجلة واحداً من أكثر نجوم تركيا جاذبية.

إنه الممثل التركي ​جان يامان​، الذي كان أنهى مؤخراً خدمته العسكرية والتي خدم فيها 21 يوماً مستفيداً من خدمة البدل المادي الذي يدفعه. وكان قال يامان فيما خص تصريحاته الأخيرة: "أعتقد أنني اخطأت، وكلمة الرغبة الجنسية ذهبت إلى منحى آخر ، وتلقيت درساً بسبب ذلك"، مضيفاً: "أردت استخدام هذه الكلمة بمعنى أشمل مثل الكيمياء والانسجام والطاقة، ليكون الحب في المسلسل أكثر صدقاً. لم أتوقع أبداً أن تؤخذ بمنحى آخر، وينبغي عليّ الحذر".

وعن سؤاله كيف يجد التغيّر الذي طرأ على مظهره لناحية اللحية والشعر، فقال إنه سعيد بهذا التغير، وحول ما إن كان يفضّل شكله القديم أو الحالي قال إن المقارنة ليست كافية والبعض قد يحبّ الشكل الجديد له والبعض الآخر قد يفضل إطلالته السابقة.

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