سباق بين رحمة رياض وراغب علامة ومحمد رمضان .. شاهدوا من تصدّر

ميرنا وليد - بيروت - تشهد الحلقة الجديدة من برنامج Top 10 الفن هذا الأسبوع، تقدّم أغنيات عديدة حقّقت نسب عالية من المشاهدات عبر يوتيوب والـ LiveStreaming ونسب الإستماع على التطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون.

كما تتميّز هذه الحلقة بدخول أغنية الفنانة العراقية أصيل هميم الجديدة "إنت السعادة"، وتقدّم أغنيات أخرى منها أغنية "قلبي يا قلبي" للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، وأغنية "أنا ويّاك" للفنان اللبناني ​زياد برجي​، كما تتقدّم بشكل ملحوظ أغنية "ضعف نظر" للفنان اللبناني ​ملحم زين​ الخاصة بمسلسل "العودة"، وأغنية "كان غيرك أشطر" للفنان اللبناني ​راغب علامة​.

أما اللافت هذا الأسبوع فهو تعادل بين أغنية الفنانة السورية ​أصالة​ "شامخ" وأغنية الفنان المصري ​تامر حسني​ "حلو المكان".

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