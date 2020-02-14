وسم "قاطعوا محمد رمضان" يتصدر فكيف جاء الرد منه؟

ميرنا وليد - بيروت - تصدر وسم "قاطعوا ​محمد رمضان​" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمة الفنان المصري مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، الذي قيل انه استغله من اجل ألتقاط صورة في "كابينة الطائرة" خصوصا ان رمضان سخر من الطيار الذي تم توقيفه عن عمله بسببه.

ونشر محمد عبر حسابه الشخصي منشور يشارك فيه بوسم أطلقه النشطاء وكتب رمضان: "قاطعوامحمد رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز الـ ٢مليار و٤٥٠مليون مشاهدة في وقت قياسي، رقم واحد دي إرادة ربنا مش إرادة تويتر".

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