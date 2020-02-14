نادين نسيب نجيم لـ أحلام: "جميلة قلباً وقالباً"

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​، الفنانة الإماراتية ​أحلام​، بمناسبة عيد ميلادها، متمنية لها دوام التألق والنجاح.

وكتبت نادين لأحلام على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "حبيبتي أحلام بتمنالك سنين حلوة متل حلاوة قلبك، والله يكتبلك الخير بكل شي بتتمنّيه إنتِ جميلة قلبًا وقالبًا، ومحبتك إلي غالية على قلبي كتير. العمر كله محبّة وتألّق ونجاح بحبك أنا".

وكان زوج أحلام، بطل الرالي مبارك الهاجري، فاجأها بعيد ميلادها، ونشرت مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة، يظهر قالب حلوى على شكل قلب، وآخر عليه صورتها وقالب ثالث باللون الزهري.

وشكرت أحلام زوجها، قائلة: "ما أعرف كيف أجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لأني ما أقدر أعيش من غيرك أحبك".

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