الحكم بالسجن عامين لمتهمين في قضية فضائح المشاهير.. وما مصير دنيا بطمة؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت تقارير صحفية مغربية أن قاضي التحقيق في المحكمة الإبتدائية في مراكش بالمغرب، أصدر العديد من القررات بحق متهمين في قضية حساب فضائح المشاهير "حمزة مون بيبي".

وشملت الأحكام السجن عامين مع غرامة مالية تصل إلى ما يعادل 10 آلاف دولار أميركي، من دون أن يوضح مصير الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، وشقيقتها إبتسام.

وخضعت دنيا وشقيقتها إبتسام لجلسة التحقيق الثانية في القضية، وإستمر الإستماع إليهما لمدة 7 ساعات، وواجهتا المتهمة المعروفة بإسم سكينة غلامور، والضحية سميرة الداودي.

يُذكر أن المحكمة الابتدائية في مراكش إستأنفت قبل ذلك قرار قاضي التحقيق، الذي أطلقت بموجبه سراح دنيا وإبتسام، مقابل كفالة مالية مع منعهما من مغادرة البلاد.

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