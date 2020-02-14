محمد منير يتجاوز أحزانه ويستعدّ لتسجيل أغنية

يستعد الكينغ محمد منير لطرح أغنية سنجل جديدة، وذلك بعد انتهاء فترة الحداد التي أعلنها منذ وفاة ابن عمه ومدير أعماله محمود منير.

تجاوز الكينغ أحزانه بعد فترة من الغياب عن الساحة الغنائية، وقال مصدر إنه أجرى اتصالا بالملحن والمطرب عصام كاريكا مؤخرًا ليعلن له عن استعداده لتسجيل الأغنية الجديدة التي تحمل اسم "بنت صغيرة".

ومن المقرر أن يدخل منير الاستوديو خلال أيام لتسجيل الأغنية التي كتبها محمد هلال ولحنها عصام كاريكا، والمنتظر طرحها في شهر مارس المقبل.

على جانب آخر يعود "منير" لاستئناف تسجيل أغاني ألبومه الجديد المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل، بعد فترة طويلة غاب فيها عن تقديم الألبومات، وذلك منذ آخر ألبوم له «يا أهل العرب والطرب» الذي طُرح عام 2012.

الألبوم من المقرر أن يتضمن 12 أغنية مختلفة، ويتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين القدامى والجدد.

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وبدأ الكينغ محمد منير والفنانة لطيفة في الاستعداد لتقديم "ديو" غنائي خلال الفترة المقبلة، ويفاضلان بين كلمات أكثر من أغنية لتقديمها قريبًا.

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