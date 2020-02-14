شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الراحل طلعت زين فى ذكرى ميلاده.. وسر رقم 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواكب اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زين، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية، وقد ساعده على التميز فى مجال الفن هو أن أسرته كانت تعشق الغناء، و تربى طلعت زين على عشق الموسيقى الغربية، و كان يحافظ على حضور الحفلات المتخصصة التى تقدم الأغانى الغربية، و كان على موعد مع رقم 14، حيث ولد فى 14 فبراير 1955، و توفى فى 14 أغسطس 2011.

هناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن طلعت زين فى ذكرى ميلاده :

1- ولد بمدينة الاسكندرية فى 14 فبراير عام 1955 بمدينة الأسكندرية

2- والده ووالدته كانا يعشقان الغناء ، و تربى على عشق الموسيقى وخاصة الموسيقى الغربية

3- كان يحافظ على حضور الحفلات المتخصصة في تقديم الأغنيات الغربية مثل (بلاك كوتس)، (بتى شاه) وارتبط مع اعضاء الفريقين بصداقة قوية

Advertisements

4- انضم إلى فرقة (الدريمرز) التي كونها طلاب الهندسة جامعة الأسكندرية

5- انضم إلى فرقة (بتى شاه) بعد أن اعتذر بعض اعضائها وغنى معها لأول مرة أغنية المطرب العالمي جيمس براون

6- انسحب من (بتى شاه) عام 1982 وانضم إلى فرقة (ترانزيت باك) التي كانت تضم أيمن أبو سيف وعمرو خيرى واشرف محروس وهانى فريد.

7- في عام 1985 غنى طلعت زين بمطعم ونادى ليلى اسمه (بيانو.. بيانو) وكان هو نجمه الأساسي

8- ترجم أغنية إسبانية شهيرة في العالم اسمها (مكارينا) وغناها بعد أن عربها الشاعر عادل عمر وحققت نجاحا كبير، انتج البوم غنائي باسم (تيك تاك) وغنى فيه أغنية باسم (فاضل ايه)

9- شارك في التمثيل في بعض الأفلام السينمائية منها : (أنياب) ، (لحم رخيص)، (جمال عبد الناصر)، (أفريكانو)، (أحلام عمرنا)،(الديلر )

10- توفى طلعت زين يوم 14 أغسطس 2011 بعد معاناة شديدة مع مرض سرطان الرئة.