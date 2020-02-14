شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الراحل طلعت زين فى ذكرى ميلاده.. وسر رقم 14 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواكب اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زين، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية، وقد ساعده على التميز فى مجال الفن هو أن أسرته كانت تعشق الغناء، و تربى طلعت زين على عشق الموسيقى الغربية، و كان يحافظ على حضور الحفلات المتخصصة التى تقدم الأغانى الغربية، و كان على موعد مع رقم 14، حيث ولد فى 14 فبراير 1955، و توفى فى 14 أغسطس 2011.
هناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن طلعت زين فى ذكرى ميلاده :
1- ولد بمدينة الاسكندرية فى 14 فبراير عام 1955 بمدينة الأسكندرية
2- والده ووالدته كانا يعشقان الغناء ، و تربى على عشق الموسيقى وخاصة الموسيقى الغربية
3- كان يحافظ على حضور الحفلات المتخصصة في تقديم الأغنيات الغربية مثل (بلاك كوتس)، (بتى شاه) وارتبط مع اعضاء الفريقين بصداقة قوية
4- انضم إلى فرقة (الدريمرز) التي كونها طلاب الهندسة جامعة الأسكندرية
5- انضم إلى فرقة (بتى شاه) بعد أن اعتذر بعض اعضائها وغنى معها لأول مرة أغنية المطرب العالمي جيمس براون
6- انسحب من (بتى شاه) عام 1982 وانضم إلى فرقة (ترانزيت باك) التي كانت تضم أيمن أبو سيف وعمرو خيرى واشرف محروس وهانى فريد.
7- في عام 1985 غنى طلعت زين بمطعم ونادى ليلى اسمه (بيانو.. بيانو) وكان هو نجمه الأساسي
8- ترجم أغنية إسبانية شهيرة في العالم اسمها (مكارينا) وغناها بعد أن عربها الشاعر عادل عمر وحققت نجاحا كبير، انتج البوم غنائي باسم (تيك تاك) وغنى فيه أغنية باسم (فاضل ايه)
9- شارك في التمثيل في بعض الأفلام السينمائية منها : (أنياب) ، (لحم رخيص)، (جمال عبد الناصر)، (أفريكانو)، (أحلام عمرنا)،(الديلر )
10- توفى طلعت زين يوم 14 أغسطس 2011 بعد معاناة شديدة مع مرض سرطان الرئة.
كانت هذه تفاصيل خبر 10 معلومات عن الراحل طلعت زين فى ذكرى ميلاده.. وسر رقم 14 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.