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حنان مطاوع أشغال شاقة بين "بت القبايل والقاهرة كابول".. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت النجمة حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مسلسلها "بت القبايل"، الذى يعرض حاليًا على شاشة قناة الحياة، ويتناول العمل حياة الثأر والأخلاق فى الصعيد، وهى نوعية يرحب بها الجمهور دائمًا، حيث يتبقى لحنان ما يقرب من 7 أيام وتنتهى من التصوير تمامًا.

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ويعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء على قناة الحياة، حيث أشاد الجمهور بقصة المسلسل التى تعتمد على رحيل – حنان مطاوع كبيرة قبيلة الحمايدة، وتدخل فى صراعات مع العديد من كبار القبيلة، وتتوالى الأحداث.

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المسلسل بطولة عمرو عبد الجليل وحنان مطاوع محمود عبد المغنى، ومحمد رياض، ومدحت تيخا، أشرف طلبة، منة فضالى، سميرة عبد العزيز، محمود عبد المغنى، عمرو درويش، ويناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل، مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

 

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وفى سياق آخر، تصور حاليًا وفى نفس الوقت مسلسل "القاهرة كابول" بطولة النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال ، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، والذى يدور في اطار اجتماعى تشويقى ويعتمد على 3 شخصيات رئيسية وهم اعلامى وضابط أمن وطنى وإرهابى .

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