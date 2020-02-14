متابعة بتجـــــــــرد: في خطوة مفاجئة وغريبة، قام بطل المسلسل الشهير “فضيلة وبناتها” النجم التركي ألب نافروز بحظر حساب حبيبته اصليشاه الكوتشلار على موقع “تويتر”.
ومن ثم نشر ألب نافروز تغريدة كتب فيها: “الوحدة هي أنبل شيء في الحياة”. الا ان اللافت هو ازالته الحظر بعد ذلك واعادة متابعته لها.
الجدير ذكره ان ألب نافروز كان قد كشف مؤخرا عن تلقيه عرضين لفيلمين سينمائيين، الأول انطلقت التحضيرات له والآن في مرحلة كتابة السيناريو، واذا أعجبه عند الانتهاء من كتابته فيخوض فيه دور البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر تصرف غير متوقع لـ ألب نافروز نحو حبيبته يثير الجدل: ما فعله صدم متابعيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.