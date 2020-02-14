تصرف غير متوقع لـ ​ألب نافروز نحو حبيبته يثير الجدل: ما فعله صدم متابعيه

متابعة بتجـــــــــرد: في خطوة مفاجئة وغريبة، قام بطل المسلسل الشهير “​فضيلة وبناتها​” النجم التركي ​ألب نافروز​ بحظر حساب حبيبته اصليشاه الكوتشلار على موقع “تويتر”.

ومن ثم نشر ​ألب نافروز تغريدة كتب فيها: “الوحدة هي أنبل شيء في الحياة”. الا ان اللافت هو ازالته الحظر بعد ذلك واعادة متابعته لها.

الجدير ذكره ان ألب نافروز كان قد كشف مؤخرا عن تلقيه عرضين لفيلمين سينمائيين، الأول انطلقت التحضيرات له والآن في مرحلة كتابة السيناريو، واذا أعجبه عند الانتهاء من كتابته فيخوض فيه دور البطولة.