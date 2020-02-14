بالفيديو – آمال ماهر تعيش أجمل قصّة حبّ في “ماتسبنيش”

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة المصرية آمال ماهر أغنية جديدة بعنوان “ماتسبنيش” على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأطلقت آمال كليب الأغنية كإهداء منها لجمهورها بمناسبة عيد الحب. الأغنية رومانسية تقدّمها أمال ماهر بإحساس مرهف، فتغني الحبّ في أجمل قصّة عشق تعيشها المرأة.

أغنية “ماتسبنيش” كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج التركي الشهير Nihat Odabaşı الذي جسد رومانسية الأغنية في مشاهد مبهرة، أشبه بمشاهد الأفلام العالمية.

حقق العمل انتشاراً واسعاً لدى طرحه واقتحم قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً عبر موقع “يوتيوب” في عدد كبير من البلدان العربية.

كلمات الأغنية

ماتسبنيش .. لحظة أعيش

غير وأنا جنبك جوه في قلبك .. ماتسبنيش

ماتقوليش .. وماتحكيش

بس احضني وقرب مني .. ماتسبنيش

خليني أعيش .. في زمان غير الزمان

Advertisements

وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان

مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس

علشان دايماً بحس .. في وجودك بالأمان

تعرف ايه .. حاسه انا بيه

حاسه كأن دي أول مره حبيبي أعيش

وهقول ايه .. وهقول ليه

مانا لو حتى ماقولتش عيني مابتخبيش

لمشاهدة الكليب: