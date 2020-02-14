أنغام تكشف تفاصيل مرضها الأخير للمرة الأولى

متابعة بتجــــــــرد: أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلة غنائية مساء الأربعاء بمناسبة عيد الحب، في دار الأوبرا المصرية في القاهرة على المسرح الكبير للدار.

إلا أن أنغام فاجأت الحاضرين بعدما تحدثت عن حالتها الصحية، إذ أعلنت أنها، ومنذ سنوات، كانت تعاني من ظاهرة حرق قش الأرز المنتشرة في بعض المحافظات المصرية، وما ينتج عنه من سحابة سوداء بسبب تأثيرها على جهازها التنفسي وهو ما يؤدي بالتالي إلى تأثر صوتها.

ورغم انتهاء تلك الظاهرة منذ فترة، إلا أنها فوجئت هذا العام بإصابتها بمرض التهاب الجيوب الأنفية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على صوتها.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أنغام الفنية كان ألبوم “حالة خاصة جدًا” الذي حقق نجاحًا باهرًا ونسبة مبيعات مرتفعة جدًا.

ويتضمن ألبوم “حالة خاصة جدًا”، 14 أغنية وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.