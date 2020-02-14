نجمة مسلسل “صراع العروش” صوفي تورنر تنتظر مولودها الأول

متابعة بتجــــــــرد: ينتظر النجم الأميركي جو جوناس طفله الأول من زوجته صوفي تورنر، نجمة مسلسل Game Of Thrones “صراع العروش”، وذلك وفق ما أكدته مصادر موثوقة ومقربة من الثنائي.
ولم تنتشر حتى الآن أي معلومات إضافية متعلقة بحمل تورنر الذي أحدث ضجة في الصحافة الأميركية والعالمية.
وقد تزوج الثنائي في منتصف العام الماضي وأقاما حفلي زفاف أولهما في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية الذي كلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، ثم أقاما حفلاً ثانياً في فرنسا كما أمضيا شهر العسل في إيطاليا.
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