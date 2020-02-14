خاصية جديدة من غوغل للرموز التعبيرية في لوحة مفاتيح Gboard

متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت عملاقة الإنترنت غوغل خاصية جديدة، وتحديثات للرموز التعبيرية emoji التي أضافت المئات منها، والتي تغطي جميع المشاعر والأحاسيس في الحياة، تقريباً، من خلال لوحة المفاتيح Gboard، وهي خاصية «مطبخ الرموز Emoji Kitchen».
وستتيح تلك الخاصية الجديدة لمستخدمي نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، أن يصمم ملصقاته الخاصة التي تعبّر عن حالته بشكل أدق، وذلك من خلال جمع 2 من الرموز التعبيرية التي توفرها من خلال اللوحة، وهو ما يفتح الباب أمام آلاف الاحتمالات من الملصقات والرموز الجديدة.
وأشارت غوغل أنها ستوفر خاصية «مطبخ الرموز» لجميع مستخدمي أندرويد بلا استثناء، وأن تلك الملصقات التي تُبتكر من قبلهم ستكون متوافقة مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل: واتساب، وتويتر، وتيليجرام، وفيسبوك، ومسنجر، وسناب شات، إلى جانب البريد الإلكتروني Gmail.
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