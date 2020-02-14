زوجة كوبي براينت: عقلي يرفض قبول رحيل كوبي وجيجي

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متابعة بتجـــــــــرد: قالت أرملة أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت، فانيسا براينت، إن عقلها «يرفض قبول» رحيل زوجها وابنتها جيانا اللذين لقيا حتفهما رفقة 7 أشخاص آخرين في حادث تحطم مروحية أواخر يناير الماضي.
وكتبت فانيسا (37 عاماً) على حسابها في إنستغرام: «كنت ممانعة للتعبير عن مشاعري بكلمات، عقلي يرفض أن يقبل أن كوبي وجيجي رحلا، لا يمكنني استيعاب الأمرين في الوقت نفسه».
وتابعت «يبدو أنني أحاول استيعاب أن كوبي رحل ولكن جسدي يرفض قبول أن جيجي لن تعود مرة أخرى».
وذكّرت فانيسا نفسها بأنها يجب أن تتحلى بالقوة من أجل بناتها الثلاث الأخريات، ناتاليا وبيانكا وكابري.
وتوفي براينت (41 عاماً) وابنته جيانا (13 عاماً) و7 أشخاص آخرين، كانوا جميعاً على متن مروحية خاصة بنجم كرة السلة الأمريكي، في مدينة كالاباساس بالقرب من لوس أنجلوس (كاليفورنيا)، في 26 من يناير الماضي.
ويعد براينت أحد أساطير فريق لوس أنجلوس ليكرز وكرة السلة بشكل عام، بالنظر للأرقام القياسية التي حققها على مدار مسيرة ذهبية استمرت نحو 20 عاماً، كما أنه توج مع المنتخب الأمريكي بذهبيتي أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012.
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