تمثال لـ ليدي غاغا في اليابان

متابعة بتجـــــــــرد: لا شكّ ان النجمة العالمية ​ليدي غاغا​ تعدّ من أهم النجمات في العالم، اذ لها شخصية مميزة وأسلوب غنائي لافت مختلف عن غيرها، وبالطبع تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، وقد صنع لها تمثالا جديدا تم الكشف عنه في متحف Madame Tussauds في اليابان، نال اعجاب عدد كبير من الجمهور.

الجدير ذكره ان ليدي غاغا حضرت مؤخرا المباراة النهائية لمسابقة “سوبر بول”. وكانت برفقة حبيبها الجديد مايكل بولانسكي وهي المرة الأولى التي تطل فيها غاغا ومايكل كثنائي رسمياً.

كما كانت غاغا قد أحيت مؤخرا حفلاً أقيم قبيل السوبر بول.