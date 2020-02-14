سوزان نجم الدين تؤكد أنها تحصل على هدايا عيد الحب

تحرص الممثلة السورية سوزان نجم الدين على اختيار أدوارها بدقة لامتناهية، اقتناعا منها بأن نوعية العمل أهم من الكمية؛ إذ تستطيع ترك بصمة مميزة عند المشاهد العربي.ولكن على الرغم من النجاحات المتتالية لها، إلا أن النجمة السورية تمر بمرحلة صعبة منذ حوالى 4 سنوات ونصف السنة نتيجة ابتعادها عن ولديها اللذين انتقلا للإقامة في الولايات المتحدة، الأمر الذي حال دون التقائها بهما.

وقالت نجم الدين إن هذا الفراق يترك أثرا كبيرا عندها خاصة خلال شهر فبراير وهو شهر مولدهما، متمنية أن تحتفل السنة المقبلة معهما بهذه المناسبة الغالية على قلبها.وأكدت خلال حديث صحافي أن ما يحول دون اللقاء بهما هو عدم إمكانيتهما الخروج من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لانتظارهما تسوية أوضاعهما القانونية، رافضة ما يشاع حول أن ابتعادهما عنها يعود لامتهانها التمثيل.

من جهة ثانية، كشفت الممثلة سوزان نجم الدين عن أنها لا تعيش قصة حب هذه الأيام، لافتة إلى أن قلبها لا "يدق" لأحد، معددة مواصفات الفارس الذي من الممكن أن يأسر قلبها وينقلها إلى دنيا الأحلام.

وعلى الرغم من الظروف التي تمر بها، إلا أنها ما تزال تتمتع بالقوة للدفاع عن نفسها بشراسة في وجه الانتقادات اللاذعة والتي تكون في أكثر الأحيان من دون مبرر منطقي حسب قولها.

تجدر الإشارة إلى أن نجم الدين، كانت نشرت فيديو عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام شرحت خلاله لمتابعيها كيفية اتخاذ تدابير خاصة للوقاية من فيروس "كورونا" المميت الذي انتشر في مختلف أنحاء العالم.

وقد ظهرت سوزان نجم الدين وهي ترتدي القفازات وتضع الكمامة الطبية على أنفها وبيدها زجاجة ماء، وقالت لجمهورها: "كمامة، قفازات، بشرب مياه كثير، لأن متل ما عرفنا كلنا أن هذا الفيروس بيتنقل عن طريق النفس والريق الناشف وملامسة الأسطح، عشان هيك بليز ما حدا يستهتر بالمرض ويقول ما راح يوصلي ان شاء الله ما يوصلكم ولا يوصلي ولا يوصل لحدا ابدا".

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ولكن اللافت، أنه ما أن انتشر هذا الفيديو حتى اتهمها البعض بأنها تستغل أي قضية عالمية لتثير الجدل، وهذا ما دفعها إلى إغلاق خاصية التعليق.

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