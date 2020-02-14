عمرو دياب يُعلن عن يطرح ألبومه الجديد "سهران" بعد طول انتظار

القاهرة - لايف ستايل
أعلن الهضبة عمرو دياب طرح ألبومه الجديد "سهران" الذي انتظره المتابعون خلال الفترة الماضية.
وكتب دياب عبر حسابه الشخصي عبر "فيسبوك": "وأخيرًا بعد طول انتظار، حصريًا من ڤودافون ألبوم عمرو دياب الجديد #سهران إنتاج Nay متاح دلوقتي لكل عملاء ڤودافون".
ويتضمن ألبوم "سهران" 14 أغنية جديدة ما بين الرومانسي والمقسوم، وتطرحه شركة "ناي" التي يمتلكها عمرو دياب، من خلال إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الهاتف المحمول.
ويشارك رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، في ألبوم عمرو دياب الجديد بـ3 أغنيات، جميعها من ألحان عمرو مصطفى.
ويتضمن الألبوم 5 أغانٍ من تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك الشعراء أيمن بهجت قمر، صابر كمال، بهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، شادي بدر، محمد رحيم، وعزيز الشافعي.
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