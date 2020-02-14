شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات أغنية "مبقاش يناسبك" للهضبة عمرو دياب من ألبومه الجديد "سهران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" عن طريق إحدى شركات الاتصالات، فى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، واحتفل الجمهور بأغانى الألبوم، عبر تغريداتهم على موقع تويتر، حيث أثنوا عليه، وأشادوا به، الأمر الذى جعل الألبوم يتصدر مؤشرات البحث على جوجل، وينشر ”الخليج 365” كلمات أغنية "مبقاش يناسبك"، وتقول كلمات الأغنية :

مبقاش يناسبك ازعل واحاسبك

ايه اللي غاصبك علي العيشه دي

واللي بقينا فيه متشيلش همي موجود مرمي

ما تفوق يا عم انا همشي اقول في الشارع هيه

انا هعمل مهرجان مهرجان

وخلاص هنسي اللي كان مهما كان

وحكايتي معاك كان يا ما كان

هتعيشها عليا ليه

انت اللي زيك بجد حله بدل ده كله

السكه اهي وادي الباب مفتوح

روح بالسلامه لا عليك ملامه

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ولا ليك علامه والسهل زيي مبيطيقهوش

انا هعمل مهرجان مهرجان

وخلاص هنسي اللي كان مهما كان

وحكايتي معاك كان يا ما كان

هتعيشها عليا ليه

كان الشاعر الغنائى تامر حسين، قد نشر صورة تجمع الهضبة وعمرو مصطفى وطارق مدكور، وعلق قائلاً: "سهران.. شغل لأخر دقيقة.. مع العباقرة طارق مدكور وعمرو مصطفى وأحمد زغلول وصاحب الحدث الهضبة".

بعد طرح الهضبة عمرو دياب ألبوم سهران من خلال إحدى شركات الاتصالات، احتفل الجمهور بأغانى الألبوم، عبر تغريداتهم على موقع تويتر، حيث أثنوا عليه، وقال أحد المغردين:" أول أغنية سمعتها من ألبوم حلوة بدايات رهيبة ولا غلطة، دخلة بتاعتها عالمية توزيعها عبقرى كلمات جيدة لحن ممتاز صوت رائع".

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول يوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".