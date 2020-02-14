شكرا لقرائتكم خبر عن إريانا جراند سبب عودة جاستين بيبر للموسيقى.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن للنجمة العالمية إريانا جراند تأثير كبير على حياة النجم العالمي جاستين بيبر المهنية وهو ما أكده النجم الشهير البالغة من العمر (25 عامًا) حيث كانت السبب الحقيقي وراء إعطاءه المزيد من الحماس والتشجيع من أجل عودته من جديد للساحة.

شكر النجم العالمي جاستين بيبر النجمة إريانا جراند كونها شجعته للعودة من جديد لعالم الموسيقي والغناء، فقد انضم جاستين مغني "Yummy" لاريانا على خشبة المسرح في Coachella العام الماضي لغناء "Sorry"، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر بها جاستين على المسرح منذ عامين، وذلك حسب موقع "كابيتل اف ام"، ولقد كشف أنها كانت تلك اللحظة التي ذكرته كم يحب أن يكون مغنيًا شهيرًا وهو ما دفعه لاستئناف نشاطه الفني.

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من جهة أخرى ينتظر محبى وعشاقي جاستين بير إطلاقه غد الجمعة البومه الغنائي الجديد "Changes" الذي طال انتظاره.

يذكر أن النجم العالمى جاستين بيبر أثار ضجة كبيرة علي المواقع الفنية الشهيرة والـsocial media مؤخرًا وذلك بعد أن أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع الفنية العالمية، وقد أعلن موقع العمل الوثائقي الذي أطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، والذي بدء بثه على موقع يوتيوب الاثنين 27 يناير الماضي، والعمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبى ومعجبى جاستين بيبر حول العالم.