في عيد الحب.. عمرو سلامة يتحدث عن الانفصال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة يتحدث بها عن الانفصال.

وكتب سلامة: "بما أننا في عيد الحب، فلنتحدث عن... الانفصال، على عكس المتوقع، الانفصال كان دافع ومحرك أقوى للإنسان عن الحب، الحب معظم الأحيان يجعلك مرتاح ومرضي ومستكفي، لكن الانفصال على قد ما بيسبب ألم واكتئاب وغضب ويأس، على قد ما تجاوزه بيحتاج قوة دفع، بتخلي الإنسان يخرج طاقة كبيرة علشان ينغمس في أمور أخرى تلهيه عن وجعه".

وأضاف: "البعض ممكن ينغمس في ملهيات مؤذية تدمره، زي المخدرات او السكر الدائم أو علاقات سريعة خاوية وساعات أسوأ، كثير من الإرهابين إكتشفوا إنهم إتجهوا للتطرف بسبب انفصال، كثير قوي من المدمنين بدأوا إدمان بعد انفصال، حتى نسبة كبيرة جدا من حالات الانتحار سببها الانفصال، لكن البعض الآخر بينغمس في ملهيات إيجابية".

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وتابع: "ملهيات إيجابية زي الانغماس في العمل تساعده يعوض فقدان الثقة اللي تسبب فيه الانفصال بإنجاز عملي يرجعله ثقته، البعض بيقوي علاقاته مع أهله وأصدقاؤه علشان يكونوا مصدر دعم نفسي ومعنوي،البعض بيبدأ يبدع ويفن علشان يجيله نشوة شبه اللي كانت موجودة في الحب".

وختم حديثه قائلا: "البعض بيتعلم حاجة جديدة، يسافر ويكتشف الدنيا، يهتم بصحته يلعب رياضة ويبقى شكله احسن، يتأمل ويكتشف نفسه واحتياجاته وعيوبه ويقدر مميزاته ويحب نفسه، يفتح مشروع ويصمم أنه ينجح، يتعلم ويخطط لإزاي هيتفادى اخطاء العلاقة القديمة في علاقته القادم، من أهم الأعمال الفنية والإنجازات الحضارية والفردية والشركات الناجحة والاكتشافات العلمية جت من ناس كان بيحركهم مجهودهم علشان يتجاوزوا الانفصال، الانفصال قد يكون مؤلم جدا، لكن الألم صديق مساء فهمه، بيحاول يبعدك عن مصدر أذى، وبيرشدك لمكان أسعد، لو سمعتله صح".