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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاءحجازي:
نشر الفنان الكبير صلاح عبدلله، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو له من فيلم "أبو العربي" وهو يرقص على أغنية "سقف"، للفنان رامي جمال.
وكتب الفنان الكبير صلاح عبدلله: "سقف سقف، ويارب مصر بحالها تسقف،بُكره للسوبر يا زمالك، أرجو ذلك،أتمنى ذلك،والكل ياريت يدعي بذلك".
يُذكر أن الزمالك يلتقى الترجي التونسي اليوم في كأس السوبر الأفريقي مع الترجي التونسي.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح عبدالله راقصا على "سقف": بكرة السوبر للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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