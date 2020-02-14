صلاح عبدالله راقصا على "سقف": بكرة السوبر للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاءحجازي:

نشر الفنان الكبير صلاح عبدلله، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، فيديو له من فيلم "أبو العربي" وهو يرقص على أغنية "سقف"، للفنان رامي جمال.

وكتب الفنان الكبير صلاح عبدلله: "سقف سقف، ويارب مصر بحالها تسقف،بُكره للسوبر يا زمالك، أرجو ذلك،أتمنى ذلك،والكل ياريت يدعي بذلك".

يُذكر أن الزمالك يلتقى الترجي التونسي اليوم في كأس السوبر الأفريقي مع الترجي التونسي.