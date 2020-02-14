كيف هنأ حسام حبيب زوجته شيرين عبدالوهاب بعيد الحب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان حسام حبيب، على تهنئة زوجته الفنان شيرين عبدالوهاب، بعيد الحب، وذلك عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتب حبيب "أخدت تليفونك عشان اقولك كل سنة وانتي عيلتي يا أحن قلب عليا ربنا ميحرمنيش من صوت دقات قلبك.. بحبك يا شيرين".

يُذكر أن شيرين تزوجت من المطرب حسام حبيب بعد قصة حب جمعتهما في 8 أبريل 2018، في حفل زفاف حضره عدد من نجوم الفن.