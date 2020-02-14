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5 نصائح من جينيفر أنيستون لمقاومة علامات تقدم السن

الجمعة 14 فبراير 2020

منذ ظهور الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون في مسلسل "Friends- فريندس"، وهي مستمرة في إبهار الجمهور بموهبتها الواضحة، وجمالها الأخاذ، والآن بعد أكثر من 30 عاماً لا تزال الممثلة تتمتع بأناقة وجاذبية لا تقاوم.



جاذبية "أنيستون" التي أتمت عامها الـ51، جعلت كثيرا من النساء يتساءلن عن سر حفاظها على جمالها كل هذه الأعوام.

وتهتم "أنيستون" بصحتها ولياقتها الجسمانية بكل جدية، إلى حد قدرتها على القيام بتمرين "بلانك" لمدة 3 دقائق كاملة، وهو من التمارين الرياضية الصعبة التي تعمل على تقوية عضلات البطن والظهر بشكل رئيسي، ويعاني في تأديتها كثيرون.

اعترفت "أنيستون" مؤخراً بأنها بدأت في تغيير نظام حياتها، بعد أن كانت مهووسة باتباع نظام غذائي قاسٍ، ومتابعة وزنها باستمرار، وممارسة الرياضة بشكل يومي، إذ بدأت في الاستمتاع أكثر بحياتها، وأخذ فترات من الراحة، وتناول أطعمة تحبها غير مبالية بحساب سعراتها الحرارية.

موقع "ويل أند جوود" الأمريكي، استعرض نصائح "أنيستون" السرية للمحافظة على شبابها وجمالها، على النحو التالي..

1- ترطيب البشرة أمر لا غنى عنه

تقضي جينيفر أنيستون وقتاً طويلاً في الشمس، إلا أنها تعلمت أهمية حماية بشرتها من أشعة الشمس الضارة، لذلك تستخدم يوميا مرطبا للبشرة، وواقيا من أشعة الشمس، إذ تبقيهما في حقيبتها وسيارتها، بل في المطبخ والحمام أيضاً.

وتنصح "أنيستون" النساء بإبقاء مرطب البشرة في الحمام، كي يستخدمنه فور خروجهن من الاستحمام لتحقيق نتائج أفضل.

2- حمام بخار له مفعول السحر

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ذكرت "أنيستون" أنها تحاول أخذ حمام بخار مرتين أسبوعياً بعد ذهابها إلى الجيم مباشرة، ورغم أنها تعلم أن هذا الخيار ليس متاحاً لكثير من معجباتها، فإنها لاحظت تأثيره المذهل على نقاء ونضارة بشرتها.

ونصحت "أنيستون" القادرات من معجباتها بعمل ماسك ذهب لوجههن، كونه قادرا على منحهن نتائج سريعة في وقت قليل جداً.

3- الاستيقاظ مبكراً والتأمل لبعض الوقت

تستيقظ "أنيستون" في الرابعة والنصف صباحاً في أيام عملها، وتقضي من 10 إلى 20 دقيقة في التأمل، تليها وجبة الإفطار التي تتكون عادة من مسحوق بروتين، ثم تقوم بالتمرن قليلاً، وفي حال لم تجد بروتينا تكتفي بتناول بيض وتوست مقطع فوقه شرائح أفوكادو.

4- تمارين مسلية

تعشق "أنيستون" خلط تمارينها الرياضية كي تبقيها مثيرة للاهتمام، فتقول الممثلة: "أمتلك مدربة يوجا تجعلني أتمرن بشكل غير اعتيادي؛ إذ نبدأ الجلسة بالدوران حول أنفسنا لنصف ساعة، ثم نمارس اليوجا لمدة 40 دقيقة".

وذكرت "أنيستون" أنها تعشق لعب رياضة الملاكمة، وتنويع تمارينها كي تبقي جسدها حائراً، وتابعت أنها مثل بقية النساء أحياناً تشعر أنها لا ترغب في القيام بأي تمارين رياضية، وتعلمت مؤخراً أن تستمع إلى جسدها ولا تنهكه.

5- يوم إجازة للاعتناء بالنفس

تأخذ "أنيستون" يوم الأحد إجازة دائماً للاهتمام بجسدها، حيث تبدأ يومها بجلسة تنظيف لبشرتها، يليها قناع مرطب لوجهها، ثم تقوم بدعوة الأصدقاء لتناول وجبة منزلية وقضاء وقت ممتع.