شكرا لقرائتكم خبر عن مالا تعرفه عن عن مسلسل الأنيمشن الجديد Glitch Techs على نيتفلكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة نيتفلكس، أول تريلر لـ مسلسل الأنيمشن الجديد Glitch Techs، الذى سيصل على الشبكة يوم 21 فبراير الجارى، وكانت قد طلبت شبكة Nickelodeon، السلسلة في عام 2016، ولكن لم يتم العمل عليها، وذلك بدون سبب واضح، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، ويعد مسلسل الأنيمشن الجديد أول عمل يتحول من شبكة Nickelodeon ، إلى نيتفلكس.

ويدور المسلسل حول عمل مراهقان في متجر للألعاب، حيث يستخدمان ذلك كواجهة لعملها الأساسى، حيث يواجهان وحوش لعبة فيديو الصيد، التي خرجت إلى العالم الحقيقي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " whats-on-netflix ".

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مسلسل الأنيمشن الجديد Glitch Techs، من بطولة أصوات كل من جونار سيزيمور، زهرة فضل، روشون فيجان، ريكاردو هورتادو، جولين كيم، سكوت كريمر، اريك لوبيز، دان ميلانو، جريج نيكس، سانديب باريك، مونيكا راي، راشيل روساكوف، ستيفاني شيه، بيتسي سودارو، جوش سوسمان، لوك يونجبلود.

كما أعلنت شبكة نيتفلكس، عن تجديد مسلسل الدراما You، إلى موسم ثالث، وذلك بعد أن أكدت مؤلفة العمل سيرا جامبل، على ذلك بعد أسبوع من طرح الموسم الثانى، في أواخر العام الماضى، 2019، وكشف التقرير الذى نشر على موقع " thedigitalweekly "، أن الموسم الثالث من العمل سيصل إلى الشبكة في أبريل 2021، وسيتكون الموسم الجديد من 10 حلقات.

جنبا إلى ذلك كشفت الشبكة عن بعض الخطوط، التي سيسر عليها الموسم الثالث من مسلسل You، حيث سيكون الموسم الجديد أكثر أهمية من الموسام السابقة، حيث أنه سيكشف المزيد من الحقائق.