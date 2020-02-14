عمرو دياب يطرح سهران.. وابنته جانا مفاجأة الألبوم الجديد

الجمعة 14 فبراير 2020

طرح المطرب المصري عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" الذي يضم 14 أغنية.



ويتعاون دياب في ألبومه لأول مرة مع ابنته "جانا" في تلحين وغناء أبرز أغنيات الألبوم، وتحمل عنوان "جميلة" تأليف شادي نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وأحدث الألبوم الجديد ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحه تجاريا، وتصدر اسمه مؤشرات البحث على الإنترنت.

وتسابق نجوم التمثيل والغناء لتهنئة "الهضبة" بمستوى الألبوم الذي بدأ الترويج له الصيف الماضي بطرح عدد من الأغنيات الجديدة عبر قناته على موقع يوتيوب والعديد من المنصات الإلكترونية مثل "يوم تلات، قدام مرايتها، يحيرك".

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على تهنئة الهضبة رامي جمال الذي كتب عبر حسابه على تويتر: "مبروك من قلبي للهضبة عمرو دياب ولكل أصدقائي اللي اشتغلوا في الألبوم وفعلا عاملين ألبوم تحفة".

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وأضاف: "باقول لكل المستمعين اتبسطوا واتطمنوا الشغلانة دي لسه ليها كبير، ولسه فيها اللي زيي وعنده طموح، ادعموا الفن الحقيقي، مصر كانت وهتفضل فيها الريادة علشان بعد توفيق ربنا انتم سبب النجاح".

كما عبّر الفنان محمد هنيدي عن إعجابه بالألبوم بنشر فيديو يضم عددا من رقصاته الشهيرة في أفلامه مثل "صعيدي في الجامعة الأمريكية، إسماعيلية رايح جاي".

يذكر أن الهضبة يتعاون في "سهران" مع نخبة من الشعراء والملحنين مثل خالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتامر حسين وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيى وشريف بدر وعزيز الشافعي.

وقد فاجأ الهضبة جمهوره بطرح أغنية تحاكي أغاني المهرجانات تحمل اسم"مبقاش يناسبك".

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بطرح الألبوم مع جمهوره مساء الخميس في أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن إحياءه حفلا غنائيا هناك بعد غياب 5 سنوات من الغياب عن دولة الكويت.