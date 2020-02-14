شكرا لقرائتكم خبر عن هذه كلمات أغنية يا روقانك من ألبوم عمرو دياب سهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الهضبة عمرو دياب ألبومه الجديد "سهران" أمس الأربعاء، وحقق الألبوم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فى الساعات الأولى من طرحه، وأصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الأيام الماضية حالة من الترقب بالنسبة لجمهور الهضبة منذ إعلانه موعد طرح الألبوم الذى يضم 14 أغنية من بينهم "سهران"، "هيعيش يفتكرنى"، "عم الطبيب"، "يا روقانك"، "جامدة بس"، "إنتى زى ما إنتى"، "حلوة البدايات"، "مبقاش يناسبك"، "مكانك فى قلبى"، "روح"، "بالضحكة دى".

وننشر كلمات أغنية "يا روقانك" وهى من كلمات: أحمد المالكي، وألحان : محمد يحيى، وتوزيع : طارق مدكور، وتقول كلمات الأغنية :

يا روقانِك يا روقانِك

شقية وحلوة في جنانك

يا روقانِك يا روقانِك

يا نجمة وعالية في مكانك

هي هي هي هي العيون ديا

دي محيرة قلبي اللي اشتاق

عليكي شياكة خطفتني

ومشية عارضة أزياء

هي هي هي هي العيون ديا

دي محيرة قلبي اللي اشتاق

عليكي شياكة خطفتني

ومشية عارضة أزياء

يا روقانِك يا روقانِك

شقية وحلوة في جنانك

يا روقانِك يا روقانِك

يا نجمة وعالية في مكانك

يا روقانِك يا روقانِك

شقية وحلوة في جنانك

يا روقانِك يا روقانِك

يا نجمة وعالية في مكانك

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هي هي هي هي العيون ديا

بتخليني الف وادور

ملامحك هاديه بتطمن

وطالع منهال سحر ونور

هي هي هي هي العيون ديا

بتخليني الف وادور

ملامحك هاديه بتطمن

وطالع منهال سحر ونور

يا روقانِك يا روقانِك

شقية وحلوة في جنانك

يا روقانِك يا روقانِك

يا نجمة وعالية في مكانك

يا روقانِك يا روقانِك

شقية وحلوة في جنانك

يا روقانِك يا روقانِك

يا نجمة وعالية في مكانك

وفجر الهضبة عمرو دياب مفاجأة فى ألبومه، حيث تعاون لأول مرة مع أبنته جانا فى تلحين وغناء أغنية بعنوان "جميلة"، وقدمت مقطع باللغة الإنجليزية بها، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.

وشهدت الأيام الماضية ترويج عمرو دياب للألبوم بعدما طرح برومو أكثر من أغنية منهم "عم الطيب" و"يا روقانك" و"هيعيش يفتكرنى"، وذلك بعدما كشف عن البوستر الرسمى للألبوم الذى يتضمن 14 أغنية، وذلك بعدما طرح الهضبة فى على مدار الصيف الماضى 6 أغانٍ بشكل منفرد، وهم "أول يوم فى البعد"، "يوم تلات"، "قدام مرايتها"، "بحبه"، "أنا غير" و"يحيرك".

ومن المقرر أن يحتفل عمرو دياب بالألبوم الجديد 2020 "سهران" مع جمهوره فى حفلين، الأول، اليوم الخميس 13 فبراير فى أرض المعارض بالكويت، حيث أعلن عن إحيائه حفلاً غنائيًا هناك بعد غياب 5 سنوات، كما يحيى ثانى حفلات الألبوم يوم الجمعة الموافق 28 فبراير بالمنارة فى التجمع الخامس.