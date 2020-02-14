شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة بعد حفلها فى عيد الحب: "سعادة ما بعدها سعادة لما بغنى بمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحييت النجمة السورية أصالة نصرى، حفلها الفنى فى عيد الحب، أمس الخميس، على مسرح الماسة، ونشرت صور لإطلالتها الرائعة، وعلقت قائلة: "سعادة ما بعدها سعادة لمّا بغنّى بمصر".



أصالة

قدمت الفنانة أصالة باقة من أغانيها الرائعة، من ضمنها "في قربيك"، "سامحتك كتير"، "كبير الشوق" و"سواها قلبى"، وسط حفاوة كبيرة جدا من جمهورها فى مسرح الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث نشرت فيديوهات من الحفل عبر ستورى حسابها على انستجرام.

وكانت آخر حفل الفنانة أصالة ضمن مهرجان هلا فبراير فى دولة الكويت، كما أن آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها العام الحالى، مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، وحقق ما يقرب من 8 ونصف مليون مشاهدة فى 3 أسابيع، ويظهر فى الفيديو، مجهود كبير في تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.

على جانب آخر، تجهز النجمة أصالة نصرى العديد من المفاجآت الغنائية خلال هذا العام من أغنيات منفردة وكليبات أخرى بعد أن بدأتها بأغنية "شامخ" التى حققت نجاحا كبيرا ، كما أنها تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".