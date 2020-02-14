شكرا لقرائتكم خبر عن موسم رابع من مسلسل الدراما الطبية The Good Doctor على شبكة ABC والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شبكة ABC، مسلسل The Good Doctor للموسم الرابع، على أن يعرض الموسم الجديد في الموسم التليفزيونى 2020 – 2021، وذلك أثناء استكمال عرض الموسم الثالث الذى بدأ عرضه في 23 سبتمبر من العام الماضى، 2019، على أن ينتهى عرضه في مارس المقبل، وسيتكون الموسم الثالث من 18 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".
وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثالث The Good Doctor، 0.82 في الفئة العمرية بين 18 إلى 49 عام، مما يعنى حوالى 5.68 مليون مشاهد، وبالمقارنة مع الموسم الثاني، انخفضت المشاهدة بنسبة 27 ٪ و 16 ٪ على التوالي.
وكان قد بلغ متوسط مشاهدة الموسم الثاني من " The Good Doctor"، إلى 1.13 للسن بين 18-49 وحقق 6.78 مليون مشاهد، وبالمقارنة بالموسم الأول هذا أقل بنسبة 37٪ و 31٪ على التوالي، وكان كلا الموسمين لديهم 18 حلقة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".
مسلسل The Good Doctor من إعداد وتأليف الثنائى ديفيد شور ودانيل دى كيم، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، فريدى هايمور، انتونيا توماس، نيكولاس جونزاليز، شوكو مودو، بو جاريت، هيل هاربر.
قصة المسلسل تدور فى إطار درامى حول طبيب شاب، يعانى من مرض التوحد، يتم تعيينه فى أحد المستشفيات الكبيرة، رغم عدم قدرته على التواصل مع باقى الأشخاص بشكل طبيعى، فهل يتمكن فعلاً من إنقاذ حياة المرضى.
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