رمضان يشارك في "قاطعوا محمد رمضان": إرادة ربنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يشارك بها في هاشتاج أطلقه رواد تويتر ضده باسم "قاطعوا محمد رمضان. وكتب رمضان: "#قاطعوا_محمد_رمضان في نفس يوم احتفالي بقناتي على يوتيوب بكسر حاجز الـ ٢مليار و٤٥٠مليون مشاهدة في وقت قياسي، رقم واحد دي إرادة ربنا مش إرادة تويتر". وتصدر هاشتاج "#قاطعوا_محمد_رمضان"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد أزمة الفنان محمد رمضان مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، صاحب واقعة "صورة كابينة الطائرة". وعبر النشطاء عن غضبهم من تصرفات الفنان محمد رمضان الذي سخر من إيقاف الطيار بسببه بنشره مقطع فيديو وهو يدعي المرض، وأن الطبيب الذي سيجري له جراحة تم إيقافه في إشارة من الفنان على إيقاف الطيار بشكل ساخر.

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