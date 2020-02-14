في ذكرى رحيلها.. أوبرا الإسكندرية تقدم أجمل أعمال كوكب الشرق

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - أ ش أ:

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء أمس الخميس، حفلا فنيًا بقيادة المايسترو سليم سحاب، بمناسبة الذكرى الـ45 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

تنوع برنامج الحفل المنقسم إلى فصلين، شهد الفصل الأول، مجموعة أغاني الزمن القديم، حيث أدت الفنانة عفاف رضا أغنيتي "عن العشاق"، و"حبيبي يسعد أوقاته".

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وأدت الفنانة المغربية أسما لزرق مجموعة من الأغاني وهم برضاك، أنا في انتظارك، وللصبر حدود، وألف ليلة وليلة، التي نالت إعجاب الجميع من الحضور، والتي قدمت الشكر للمايسترو سليم سحاب على مشاركتها في الحفل وأعربت عن سعادتها البالغة.

أما الفاصل الثاني، شهد موسيقي دارت الأيام لمحمد عبدالوهاب عزف منفرد أداء محمد إسماعيل صادق، وعمر طارق، واختتمت الحفل الفنانة مي فاروق بغناء شمس الأصيل لـ رياض السنباطي، وسيرة الحب، وأنت عمري.

يشار إلى أن دار الأوبرا المصرية، تنظم عدد من الفعاليات لإحياء ذكرى رحيل كوكب الشرق التى تعد أحد أهم الشخصيات البارزة في مجال الفنون المصرية والعربية وجزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى.