بلقيس تتألق في حفل هلا فبراير بالكويت

تألقت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، في حفلها الليلة 13 فبراير، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بدولة الكويت، ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير. وقدمت بلقيس فتحي، خلال الحفل باقة من أروع الأغاني القديمة والحديثة، من بينها: "قصتكم شنو، شوف لي حل، أرجوك، محبوب قلبي"، وغيرها من الأغاني التي أشعلت بها حماس جمهوره، بالإضافة إلى عدد من أغاني والدها الفنان أحمد فتحي، وعدد من نجوم الطرب العربي.

من جهة أخرى، حصدت أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، 15 مليونًا ونصف المليون مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.

أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.

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